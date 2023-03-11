Дженне Ортеге надоел знаменитый танец из «Уэнсдей»
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Знаменитая юная актриса Дженна Ортега стала ведущей выпуска шоу Saturday Night Live. В шуточном промо-ролике к этому выпуску девушка «рискнула» отказаться исполнить свой фирменный танец из сериала «Уэнсдей». В видео Дженна заявила, что эта хореография ей надоела, и предложила «сделать что-нибудь новое».
Честно, сценарий выпуска очень хорошо написан. Но я не очень хочу исполнять танец Уэнсдэй для промо, потому что я его уже столько раз танцевала. Думаю, пришло время сделать что-то новое.
В итоге в ролике она исполнила этот танец, но в нарочито ленивой манере.
Промо-ролик к выпуску Saturday Night Live с Дженной Ортегой
Видео доступно на YouTube-канале Saturday Night Live. Права на видео принадлежат Saturday Night Live.
По информации источников издания The Hollywood Reporter, Дженна Ортега ведёт переговоры о присоединении к сиквелу «Битлджуса» с Майклом Китоном. Актрисе якобы достанется главная роль.
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