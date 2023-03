В World of Warcraft забанили 120 тыс. мошенников

На своём форуме Blizzard рассказала, что за последние несколько недель заблокировала около 120 тыс. аккаунтов мошенников в World of Warcraft. Разработчики борются с нечестными игроками и будут продолжать делать это дальше.

Блокировку получили геймеры World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic и World of Warcraft: Classic. Blizzard подчеркнула, что еженедельно блокирует около 10 тыс. аккаунтов, однако в последнее время количество мошенников увеличилось в разы.

Также авторы рассказали, что игроки, не достигшие своим героем 55-го уровня, не смогут создать рыцаря смерти в Wrath of the Lich King Classic. Таким образом Blizzard тоже борется с нечестными геймерами.

World of Warcraft доступна только на ПК.