Фото: собака сгрызла контроллер PS VR2

Пользователь Reddit под ником Visible-Run8282 поделился не очень приятной историей. Геймер выложил на форум фотографию сломанного контроллера PS VR2. Как оказалось, в непригодное состояние устройство привела собака.
Судя по фото, животное погрызло контроллер: прокусила кнопки, откусила стик и нанесла другие повреждения. Как отметил автор публикации, он планирует в ближайшее время сдать контроллер в ремонт.
Фото: Visible-Run8282
В комментариях пользователи стали шутить, что именно за это люди и любят своих животных. Один из геймеров рассказал, что попал почти в аналогичную ситуацию. Во время игры провод питания PS VR2 просто перегрызла собака. Также есть люди, которые призывают просто не оставлять ценные вещи без присмотра или, например, лежащими на полу.
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