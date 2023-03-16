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Фото: собака сгрызла контроллер PS VR2

Фото: собака сгрызла контроллер PS VR2
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Пользователь Reddit под ником Visible-Run8282 поделился не очень приятной историей. Геймер выложил на форум фотографию сломанного контроллера PS VR2. Как оказалось, в непригодное состояние устройство привела собака.

Судя по фото, животное погрызло контроллер: прокусила кнопки, откусила стик и нанесла другие повреждения. Как отметил автор публикации, он планирует в ближайшее время сдать контроллер в ремонт.

Фото: Visible-Run8282

В комментариях пользователи стали шутить, что именно за это люди и любят своих животных. Один из геймеров рассказал, что попал почти в аналогичную ситуацию. Во время игры провод питания PS VR2 просто перегрызла собака. Также есть люди, которые призывают просто не оставлять ценные вещи без присмотра или, например, лежащими на полу.

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