В новой игре от авторов «Человека-паука» будет продвинутая система диалогов

Ведущий программист по движку Insomniac Games Элан Раскин на недавней сессии вопросов и ответов заявил, что в новой игре студии будет невероятно продуманная и глубокая система диалогов. Остальные детали грядущего нового проекта Элан предпочёл не раскрывать.
Есть вероятность, что, говоря о диалогах, разработчик имел в виду или супергеройский экшен Spider-Man 2, который должен выйти на PS5 в этом году, или новую игру про Росомаху, о дате релиза которой пока ничего не известно. Возможно, в одном из этих проектов пользователь сможет выбирать в диалогах ответы, которые, вероятно, смогут влиять на развитие сюжета.
Игру про Росомаху анонсировали в сентябре 2021 года во время крупной презентации PlayStation. Как и сиквел «Паучка», игра должна выйти на PS5.
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