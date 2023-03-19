В новой игре от авторов «Человека-паука» будет продвинутая система диалогов

Ведущий программист по движку Insomniac Games Элан Раскин на недавней сессии вопросов и ответов заявил, что в новой игре студии будет невероятно продуманная и глубокая система диалогов. Остальные детали грядущего нового проекта Элан предпочёл не раскрывать.

Есть вероятность, что, говоря о диалогах, разработчик имел в виду или супергеройский экшен Spider-Man 2, который должен выйти на PS5 в этом году, или новую игру про Росомаху, о дате релиза которой пока ничего не известно. Возможно, в одном из этих проектов пользователь сможет выбирать в диалогах ответы, которые, вероятно, смогут влиять на развитие сюжета.

Игру про Росомаху анонсировали в сентябре 2021 года во время крупной презентации PlayStation. Как и сиквел «Паучка», игра должна выйти на PS5.