Стримерша одолела сложнейшего босса из Elden Ring голосом

Стримерша под ником Larxa смогла победить сложную Малению из Elden Ring с помощью голосовых команд. Чтобы одолеть этого сложного босса голосом, девушка модифицировала игру, закрепив все действия на определённые команды голосом. Любопытно и забавно то, что она закрепила за уворотом команду «Паника».

Стримерша Larxa побеждает Малению из Elden Ring голосом

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В феврале стало известно, что Elden Ring получит масштабное дополнение Shadow of the Erdtree («Тень Древа Эрд»). Никаких деталей DLC авторы не раскрыли, но призвали следить за новостями. Также они поделились первым изображением расширения. На нём можно увидеть большое поле и некое дерево вдали. Судя по всему, это новая локация, которая появится в игре.

Получит ли Elden Ring ещё одно DLC, кроме этого, неизвестно. Дополнение, как и основная игра, будет доступно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.