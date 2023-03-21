В Battlefield 2042 дарят новых оперативников

DICE и EA продолжают привлекать аудиторию Battlefield 2042 обратно в игру. Вслед за раздачей шутера по PS Plus издатель объявил, что абсолютно всем желающие могут бесплатно получить доступ к трём новым оперативникам.

Кроуфорд — инженер (первый сезон)

Лис — инженер (второй сезон)

Зейн — штурмовик (третий сезон).

Обычно для получения оперативников приходилось выполнять определённые задания (или же получать их в течение актуального сезона через боевой пропуск), однако сейчас издатель просто раздаёт их без дополнительных условий.

Оперативники 1-3 сезонов Фото: EA

Battlefield 2042 сейчас на четвёртом сезоне — с ним, помимо прочего, добавили последнего нового героя для игры, разведчицу Бласко. Впереди ещё пятый сезон. По слухам, издатель планирует полноценный второй год поддержки — если это правда, фанатов ждёт ещё четыре сезона, которые закончатся где-то к лету 2024 года, когда как раз должны анонсировать новую Battlefield.