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В Battlefield 2042 дарят новых оперативников

В Battlefield 2042 дарят новых оперативников
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DICE и EA продолжают привлекать аудиторию Battlefield 2042 обратно в игру. Вслед за раздачей шутера по PS Plus издатель объявил, что абсолютно всем желающие могут бесплатно получить доступ к трём новым оперативникам.

  • Кроуфорд — инженер (первый сезон)
  • Лис — инженер (второй сезон)
  • Зейн — штурмовик (третий сезон).

Обычно для получения оперативников приходилось выполнять определённые задания (или же получать их в течение актуального сезона через боевой пропуск), однако сейчас издатель просто раздаёт их без дополнительных условий.

Оперативники 1-3 сезонов

Оперативники 1-3 сезонов

Фото: EA

Battlefield 2042 сейчас на четвёртом сезоне — с ним, помимо прочего, добавили последнего нового героя для игры, разведчицу Бласко. Впереди ещё пятый сезон. По слухам, издатель планирует полноценный второй год поддержки — если это правда, фанатов ждёт ещё четыре сезона, которые закончатся где-то к лету 2024 года, когда как раз должны анонсировать новую Battlefield.

Бласко

Бласко

Фото: EA

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