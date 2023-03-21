EA отключит три части Battlefield и Mirror's Edge
Поделиться
Electronic Arts объявила о том, что 28 апреля Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company 1 и 2, а также Mirror’s Edge снимут с продаж в цифровых магазинах на ПК и консолях. При этом серверы игр будут работать до 8 декабря, после чего в четырёх проектах полностью отключат сетевую составляющую.
Это значит, что с 9 декабря 2023 года пользователи не смогут сыграть в мультиплеер Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company 1 и 2, а также посоревноваться в прохождении забегов в Mirror’s Edge. Все сетевые рекорды, статистика и другие данные будут удалены.
В EA отметили, что владельцы игр смогут продолжить играть в одиночный режим, однако приобрести игру больше будет нельзя, а сетевые режимы будут закрыты.
Новость по темеEA отключит онлайн в FIFA 16, FIFA 17, FIFA 18 и FIFA 19
Комментарии
- 21 марта 2023
-
20:20
-
19:58
-
19:27
-
19:13
-
18:44
-
18:18
-
17:49
-
17:22
-
16:54
-
16:26
-
15:58
-
15:43
-
15:33
-
15:07
-
14:56
-
14:41
-
14:31
-
14:11
-
13:45
-
13:41
-
13:15
-
13:00
-
12:49
-
12:25
-
12:05
-
11:35
-
10:56
-
09:58
-
09:32
-
09:05
-
08:46
-
01:47
-
01:33
-
01:02
-
00:48
Партнерский контент