EA отключит три части Battlefield и Mirror's Edge

Electronic Arts объявила о том, что 28 апреля Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company 1 и 2, а также Mirror’s Edge снимут с продаж в цифровых магазинах на ПК и консолях. При этом серверы игр будут работать до 8 декабря, после чего в четырёх проектах полностью отключат сетевую составляющую.

Это значит, что с 9 декабря 2023 года пользователи не смогут сыграть в мультиплеер Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company 1 и 2, а также посоревноваться в прохождении забегов в Mirror’s Edge. Все сетевые рекорды, статистика и другие данные будут удалены.

В EA отметили, что владельцы игр смогут продолжить играть в одиночный режим, однако приобрести игру больше будет нельзя, а сетевые режимы будут закрыты.