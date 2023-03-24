Россия не будет участвовать в акции «Час Земли»

Газета «Коммерсантъ» обратила внимание на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он заявил, что в этом году Россия отказалась от участия в экологической акции «Час Земли», которая пройдёт 25 марта.

Как отметил Песков, это связано с тем, что организатор акции Всемирный фонд дикой природы (WWF)* признан иностранным агентом.

В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции. Это связано как раз с тем, что они стали иноагентами.

«Час Земли» — экологическая акция, которая проводится раз в год для того, чтобы как-то повлиять на людей в плане более бережного отношения к планете и окружающей среде.

* — организация WWF признана иностранным агентом на территории России.