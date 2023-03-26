Режиссёр «Короля и Шута» ответил на критику сериала от вдовы Михаила Горшенёва

Сегодня вторая жена и вдова музыканта Михаила Горшенёва, Ольга Горшенёва, заявила, что образ Горшка в сериале «Король и Шут» не соответствует действительности. По её словам, авторы шоу «специально гиперболизировали слабости» солиста знаменитой панк-группы. Ольга также считает, что сериал специально порочит имя и память её мужа.
Постановщик сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир прокомментировал обвинения женщины. Он заявил, что сериальный Горшенёв вышел «драматичным и трогательным героем». В своём обращении режиссёр не раз отмечал, что речь идёт о художественном произведении, а не «реальности за окном».
Если зритель видит недалёкого персонажа, возможно, он сам недалёкий. Мне кажется, наоборот, Горшенёв получился очень разносторонним и очень глубоким. Это драматичный и трогательный герой. А у нас всё-таки кинопроизведение. Есть правда жизни, а есть правда кинематографическая: она важнее. Кино — это не в окно посмотреть. Если так хочется, пожалуйста, смотрите телек или ролики на YouTube. А кино отражает внутреннюю правду. И в нашем сериале внутренняя правда раскрыта на 100%. Иного не дано.
По словам Мосафира, Ольга Горшенёва может быть попросту предвзятым зрителем, изначально настроенным против сериала. Самому режиссёру не особо интересно её негативное восприятие, ведь он занимается «кинематографической драмой, а не выяснением, кто каким был».
Премьера сериала «Король и Шут» состоялась 2 марта. Всего в первый сезон войдут восемь серий, последняя выйдет 13 апреля.
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