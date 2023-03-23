«Король и Шут» снова классный сериал. Пятая серия исправляет ошибки прошлого

«Король и Шут» — главный российский сериал последних лет. Ни один другой проект не вызывал столько восторгов и разочарований. Авторы будто подталкивали к спорам: первые эпизоды были великолепны, а вот четвёртый казался сумбурным самоповтором — пусть и с хорошими идеями. Неудивительно, что фанаты спорили, не начал ли сериал скатываться. К счастью, пятый эпизод бескомпромиссно хорош!

Где смотреть сериал «Король и Шут»

«Короля и Шута» показывают на «Кинопоиске».

Впечатления от пятой серии «Короля и Шута»

Последние эпизоды «Короля и Шута» не были откровенно плохими — классных моментов хватало. Чего только стоят речи безумного Шута в больнице. Проблема в том, что авторы зациклились на зависимости Горшка и забыли про всё остальное.

К примеру, в четвёртой серии даже музыки толком не было. Только сюрреалистические трипы и проблемы фронтмена с запрещёнными веществами. Поначалу это было любопытно, но не делать же ломки и передозы центром половины эпизодов?

Шут — главная звезда сериала Фото: Кинопоиск

В пятой серии снова показывают проблемы Горшка. Вот только раньше они вгоняли в депрессию, а теперь их показывают с другого ракурса. Всё же у музыканта появилась надежда, он отчаянно борется с собой, а нормальная жизнь близко. Персонаж хотя бы старается развиваться — правда, временами проигрывает демонам.

К тому же сценарий поднимает другие важные темы. Намекают, что с родителями бывают разногласия, но в трудный момент они станут надёжной опорой. Показывают, насколько важно найти подходящих людей, которые тянут к свету. Добавьте к этому разборки с бандитами, блистательного Шута и музыку, которая снова играет важную роль.

Всё это делает пятый эпизод отличным. Он развлекает юмором, держит в напряжении, заставляет грустить из-за очередного промаха Горшка и подпевать, когда группа зажигает на сцене. Поэтому от просмотра не оторваться!

История фэнтези-мира простая, но любопытная Фото: Кинопоиск

Что случилось в пятой серии «Короля и Шут»

В начале показывают преступников, которые пакуют запрещённые вещества в кассеты «Короля и Шута». Так они распространяют товар. Вскоре приезжают продажные полицейские — тогда дилеры разбегаются, и только ребёнок с обезьяной прячется неподалёку. Он слышит, что нежеланные гости обсуждают кассеты с товаром и вот-вот предъявят претензии лидеру группы.

Облава на дилеров Фото: Кинопоиск

В это время музыканты стоят на сцене и распевают перед фанатами «Мёртвого анархиста». Горшок отрывается, а затем замечает на сцене Шута. Безумец танцует, подпевает и неожиданно предлагает фронтмену взглянуть на своё будущее.

В сюрреалистическом видении Горшок стал депутатом и выступает перед свиньями. Он велит писать больше патриотических песен и вести страну в светлое будущее. По мнению Шута, музыкант обязательно продастся и станет таким. Вот только Горшок негодует: он хватает оружие, стреляет в себя и возвращается в реальность.

Шикарный концерт Фото: Кинопоиск

После концерта все расходятся по домам, а фронтмен продолжает гулять. Шут говорит, что нужно найти развратную девицу и развлечься, но герой замечает красивую и порядочную девушку Ольгу. Он тут же влюбляется и знакомится с дамой, которая не любит группу — в отличие от её племянника. Персонажи сидят в баре, где Ольга пьёт исключительно кофе, философствуют, а потом едут кататься по Питеру.

Горшок в восторге от новой знакомой, а вот Шут над ней издевается. Безумец называет вечер очень унылым, однако фронтмен отмахивается. Увы, вскоре Шут всё же попадает в слабое место героя: он предлагает добраться до дилера и уколоться. В итоге пара заезжает в подворотню, а Горшок обещает скоро вернуться и заходит в ближайший подъезд.

Ольга добра и обаятельна Фото: Кинопоиск

Солнце взошло, а музыкант всё ещё не вышел. Ольга долго ждала звезду, однако терпение лопнуло. Дама заводит машину — и только в этот момент одурманенный Горшок выходит на улицу. Он потерял контакт с реальностью и не понимает, что прошло много часов.

Ольге скоро на работу, поэтому она везёт музыканта домой. Перед расставанием Горшок пытается нацарапать свой номер на руле, но дама не позволяет. Она пишет заветные цифры на руке фронтмена и говорит, что при следующем разговоре объяснит: союзу не бывать.

Горшок идёт домой, но его хватают опера из начала серии. Героя бьют, сажают в машину и увозят. Похитители, которых одурманенный герой видит оборотнями, объясняют: кассеты с веществами — проблема. Её забудут за $ 20 тысяч, и деньги нужны через полчаса. После пары ударов музыкант звонит Князю и просит собрать сумму.

Эти опера хуже бандитов Фото: Кинопоиск

У группы нет таких денег — зато есть другая идея. Князь набирает отцу Горшка, который был военным. Он называет похитителей шпаной и отправляется за спецназом.

В это время Шут смеётся и называет ситуацию идеальной возможностью умереть. Тогда Горшок хамит похитителям и чуть не получает пулю. Его спасает звонок Князя, который предлагает встречу.

Группа получает инструкции от спецназа и идёт к похитителям, чтобы выманить Горшка. Вот только разговор заходит не туда, поэтому спецназовцы начинают операцию и ловят бандитов. Преступники пытаются увести Горшка на машине, однако мальчик с обезьяной из начала серии всё время прятался в багажнике. Он выбрался из авто и забил выхлопную трубу — поэтому машина ломается, а военные спасают музыканта.

Отец никогда не бросит в беде Фото: Кинопоиск

Отец видит, что Горшок под кайфом, и призывает завязывать. Затем он забирает сына на дачу, запирает в комнате и ждёт, пока ломка пройдёт, а организм очистится. Герой всё время говорит об Ольге и любви к ней, поэтому отец звонит даме среди ночи и просит приехать. Девушка приезжает и героически помогает Горшку прийти в себя.

Вскоре герою становится лучше, а Ольга проникается к нему симпатией. Пара гуляет по округе, строит планы на будущее и обсуждает поездку на Кипр. Вот только отец Горшка говорит, что девушке лучше бежать. Она спасла героя, но не обязана обрекать себя на жизнь с ним — всё же ломка вряд ли была последней. Дама уверенно отказывает, так как знает: вместе герои справятся.

Этот момент полон драмы, напряжения и надежды Фото: Кинопоиск

В фэнтези-мире раненый Горшок ищет Князя. В поле он встречает девушку с внешностью Ольги, которая наводит оружие и велит убираться подальше. Затем она замечает, что путник истекает кровью, и приглашает в свой дом на перевязку.

Она ждёт, пока гость прочистит рану и переоденется, а потом находит его лицо знакомым. На её стене висит портрет некоего героя, который сильно похож на Горшка. В итоге дама позволяет остаться на обед и переждать ночь.

Во время трапезы персонажи обсуждают доверчивость Горшка и достоинства Князя, которого непременно нужно найти. Постепенно герой очаровывается новой знакомой и хочет её поцеловать, но та не даётся. Перед сном Горшок видит, что хозяйка стоит перед открытой входной дверью. А затем кто-то нападает сзади и набрасывает на шею героя петлю.

В фэнтези-мире у Ольги тоже важная роль Фото: Кинопоиск

Пятая серия «Короля и Шута» безоговорочно вышла отличной. До финала осталось всего три эпизода — надеемся, они тоже впечатлят фанатов!