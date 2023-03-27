Авторы сериала «Сорвиголова: Рождённые снова» уже планируют второй сезон

Супергеройский сериал «Сорвиголова: Рождённые снова» будет продлён на второй сезон. Об этом сообщил исполнитель роль Кинглина Винсент Д’Онофрио.

Актёр заявил, что пока не может раскрыть подробностей, но фанаты «действительно получат то, что хотят». Во втором сезоне планируется задействовать больше ресурсов, чем в первом, но и в оригинале этого будет достаточно, чтобы порадовать зрителей.

Сериал «Сорвиголова: Рождённые снова» с Чарли Коксом, который уже играл Мэтта Мёрдока в сериале от Netflix, а после появлялся в картине «Человек-паук: Нет пути домой» и в сериале «Женщина-Халк: Адвокат», выйдет в 2024 году. В первом сезоне будет 18 серий.

Съёмки проекта стартовали в начале марта этого года в американском городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. Предполагается, что процесс займёт почти целый год.