Съёмки «Сорвиголовы» продлятся почти год

Как сообщает издание The Illuminerdi, студия Marvel совсем скоро начнёт съёмки сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Они стартуют в Нью-Йорке уже в феврале и продлятся аж до декабря 2023 года — то есть займут приблизительно 10 месяцев. Судя по всему, в этот срок заложены все возможные издержки: от пандемийных ограничений до других форс-мажоров.

Сюжет шоу по-прежнему держится в секрете. Недавно Чарли Кокс намекнул на то, что Marvel может полностью перезагрузить героя и отменить события «Сорвиголовы» от Netflix. Вместо этого предысторию персонажа как бы расскажут заново. Учитывая, что в первый сезон войдёт целых 18 эпизодов, это предположение очень похоже на правду.

Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» состоится весной 2024 года.