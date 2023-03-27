Бри Ларсон сыграет в фильме «Форсаж 10» — Вин Дизель поприветствовал её в семье

Продюсер кинофраншизы «Форсаж» Вин Дизель на своей странице в социальной сети объявил, что к актёрскому составу десятой части фильма присоединилась Бри Ларсон.

Продюсер не стал раскрывать подробности о роли девушки в «Форсаже 10», но отметил, что она добавит картине новые эмоции.

Вы не представляете, какой удивительной она предстанет в нашем фильме. Помимо её красоты, интеллекта… её Оскара, ха-ха, есть ещё глубокая душа, которая добавит что-то, чего вы, возможно, не ожидали, но к чему стремились. Добро пожаловать в семью, Бри.

Бри Ларсон широко известна благодаря роли Капитана Марвел в серии супергеройских фильмов, а также может быть знакома по работе в лентах «Скот Пилигрим против всех» и «Мачо и ботан». В 2016 году актриса получила «Оскар» за лучшую роль в фильме «Комната».

«Форсаж 10» станет последней номерной частью франшизы. Премьера фильма состоится 17 мая 2023 года.