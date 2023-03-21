Финал «Форсажа 10» поразит зрителей невероятной концовкой
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Во время посещения подкаста издания Collider актриса Мишель Родригес, известная по «Мачете», «Аватару» и «Форсажу», рассказала, что десятая часть франшизы точно удивит всех фанатов.
Родригес подчеркнула, что особенно впечатляющей и эмоциональной получилась концовка картины. Конечно, вдаваться в конкретику актриса не стала, но сделала неплохую затравочку.
Я думаю, люди будут очень, очень удивлены и мы получим много открытых ртов в конце «Форсажа 10». Давайте просто скажем так. Это будет что-то вроде: «Серьёзно? Вообще что?» У меня были такие эмоции. Я спросила саму себя: «Боже мой, что мы наделали?»
События «Форсажа 10» развернутся после девятой части. Доминик Торетто решает уйти на покой, но вдруг объявится неизвестный злодей и будет угрожать Доминику и его семье. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финал мы увидим в «Форсаже 11».
Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая. В России лента официально не выйдет.
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