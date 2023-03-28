Steam перестанет поддерживать Windows 7 и Windows 8 в 2024 году

Valve оставила обращение к игрокам на странице в Steam. Компания заявила, что с 1 января 2024 года Steam перестанет поддерживать операционные системы Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. После этой даты магазин больше не будет запускаться в этих версиях Windows.

Отмечается, что для продолжения работы Steam и любых игр, приобретённых через магазин, пользователям необходимо будет обновить Windows до более поздней версии.

Это связано с новыми функциями Steam, основанными на встроенном движке через Google Chrome, который не поддерживает старые операционные системы. Если верить статистическим данным, это не сильно повлияет на пользователей: только 0,09% геймеров пользуются Windows 7, а Windows 8.1 используют 0,34% игроков.

Фото: Steam

Те, у кого старая операционная система, могут поменять её в течение всего этого года.