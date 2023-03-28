Киану Ривз вырезал из «Джона Уика 4» половину своих фраз

Соавтор сценария «Джона Уика 4» Майкл Финч в интервью изданию Wall Street Journal рассказал, что Киану Ривз и Чад Стахелски вырезали из сценария половину реплик Уика.

За весь фильм Киану Ривз произносит 380 слов в 103 репликах. По изначальному сценарию слов было около 750, однако в результате удалось отказаться от половины реплик. Для сравнения: в первом «Джоне Уике» Ривз произнёс 484 слова. Финч в шутку отметил, насколько Ривз предан молчанию.

Когда работаешь с ним, поражаешься тому, насколько он предан молчанию.

«Джон Уик 4» — боевик, снятый Чадом Стахелски. На четвёртой части создатели ленты точно не остановятся, но и продолжение официально пока что не анонсировали.

«Джона Уика 4» можно посмотреть в кинотеатрах по всему миру, даже в российских.