Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киану Ривз вырезал из «Джона Уика 4» половину своих фраз

Киану Ривз вырезал из «Джона Уика 4» половину своих фраз
Комментарии

Соавтор сценария «Джона Уика 4» Майкл Финч в интервью изданию Wall Street Journal рассказал, что Киану Ривз и Чад Стахелски вырезали из сценария половину реплик Уика.

За весь фильм Киану Ривз произносит 380 слов в 103 репликах. По изначальному сценарию слов было около 750, однако в результате удалось отказаться от половины реплик. Для сравнения: в первом «Джоне Уике» Ривз произнёс 484 слова. Финч в шутку отметил, насколько Ривз предан молчанию.

Когда работаешь с ним, поражаешься тому, насколько он предан молчанию.
Материалы по теме
«Джон Уик 4» великолепен. Это фильм в лучших традициях нового Голливуда
«Джон Уик 4» великолепен. Это фильм в лучших традициях нового Голливуда

«Джон Уик 4» — боевик, снятый Чадом Стахелски. На четвёртой части создатели ленты точно не остановятся, но и продолжение официально пока что не анонсировали.

«Джона Уика 4» можно посмотреть в кинотеатрах по всему миру, даже в российских.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023