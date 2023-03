Ремейк The Last of Us вышел на ПК

28 марта в 18:00 мск на ПК состоялся релиз The Last of Us Part 1 — ремейка культовой игры The Last of Us, вышедшей почти 10 лет назад ещё на PS3. Проект доступен в Steam и Epic Games Store по цене в $ 60.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

ПК-версия игры получила поддержку множества технологий, включая AMD FSR 2.2, NVIDIA DLSS Super Resolution, возможность ограничить или вовсе разблокировать частоту кадров. Проект полностью оптимизирован для управления с клавиатуры и мыши и поддерживает ультраширокие мониторы с соотношением сторон 21:9 и 32:9.

К сожалению, в России игра недоступна из-за ухода Sony с рынка страны. Однако купить игру в РФ всё же можно. Как это сделать, мы рассказали в отдельном материале.