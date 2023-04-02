Bandai Namco показала геймплей Tekken 8 за двух бойцов

Bandai Namco поделилась двумя новыми геймплейными роликами Tekken 8. В видео своё мастерство ведения боя демонстрируют обворожительная Асука Кадзама и искушённый в боевом искусстве вин-чун Лерой Смит. Героиня дебютировала в пятой части цикла файтингов, а Лерой был дополнительным бойцом в Tekken 7.

Геймплей Tekken 8 за Асуку Кадзаму

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Europe. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Геймплей Tekken 8 за Лероя Смита

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Europe. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Tekken 8 анонсировали в сентябре 2022 года, а продюсер Кацухиро Харада рассказывал, что восьмая часть ознаменует собой новую веху в истории серии. Также известно, что авторы сделают большую ставку на сюжет и персонажей.

Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точную дату выхода авторы пока что не объявили.