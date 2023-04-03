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ASUS представила «конкурента Steam Deck». Их устройство легче, быстрее и ярче

ASUS представила «конкурента Steam Deck». Их устройство легче, быстрее и ярче
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Компания ASUS показала своё новое устройство — портативный игровой компьютер ASUS ROG Ally, который вскоре планирует запустить в открытую продажу.

Анонс состоялся ещё позавчера, но тогда многие посчитали это первоапрельской шуткой, так что сегодня ASUS была вынуждена снова подтвердить свои планы. Новый девайс действительно позволит запускать игры с платформы Windows 11 на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале ROG Global. Права на видео принадлежат ASUS.

Устройство уже сравнивают с популярным Steam Deck от Valve — ASUS утверждает, что использует процессор APU Ryzen, самый быстрый в линейке AMD. ROG Ally также будет чуть меньше и легче конкурента, а также имеет преимущество в яркости и частоте обновления.

Фото: The Verge

При этом пока неизвестно, будет ли ASUS ROG Ally дешевле или дороже Steam Deck. Примерная дата выхода тоже пока не сообщается.

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