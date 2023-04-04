Три команды из России претендуют на The International: промежуточный итог Dota Pro Circuit
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По итогам 2-го тура региональной лиги Dota Pro Circuit обновился рейтинг профессиональных команд по Dota 2. Лидерство сохранил шведский состав Team Liquid, выигравший турнир в Западной Европе.
Напомним, по итогам сезона 12 лучших коллективов по DPC-рейтингу получат прямые приглашения на чемпионат мира The International 2023. Пока в это число входят три российских коллектива.
Промежуточный рейтинг Dota Pro Circuit 2023:
- 1. Team Liquid (Швеция) — 1050 очков;
- 2. Talon Esports (Таиланд) — 840;
- 3. Gaimin Gladiators (Европа) — 740;
- 4–5. beastcoast (Перу) — 700;
- 4–5. TSM (Северная Америка) — 700;
- 6. Shopify Rebellion (Северная Америка) – 670;
- 7. Evil Geniuses (Перу) – 620;
- 8. Execration (Филиппины) – 540;
- 9. Team Spirit (Россия) – 520;
- 10. HellRaisers (Россия) – 496;
- 11. PSG.LGD (Китай) – 480;
- 12. BetBoom Team (Россия) – 460;
- 13. Xtreme Gaming (Китай) – 424;
- 14–15. Team Aster (Китай) – 360;
- 14–15. Tundra Esports (Европа) – 360;
- …22. Virtus.pro (Россия) – 128;
- …29. One Move (Россия) – 70.
У команд остаётся ещё три возможности заработать рейтинговые баллы — на майском глобальном турнире ESL One Berlin Major 2023, в 3-м туре региональной лиги и последующем мэйджоре на Бали.
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