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Рейтинг Dota Pro Circuit 2023 после региональных лиг — кто проходит на The International 12

Три команды из России претендуют на The International: промежуточный итог Dota Pro Circuit
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По итогам 2-го тура региональной лиги Dota Pro Circuit обновился рейтинг профессиональных команд по Dota 2. Лидерство сохранил шведский состав Team Liquid, выигравший турнир в Западной Европе.

Напомним, по итогам сезона 12 лучших коллективов по DPC-рейтингу получат прямые приглашения на чемпионат мира The International 2023. Пока в это число входят три российских коллектива.

Промежуточный рейтинг Dota Pro Circuit 2023:

  • 1. Team Liquid (Швеция) — 1050 очков;
  • 2. Talon Esports (Таиланд) — 840;
  • 3. Gaimin Gladiators (Европа) — 740;
  • 4–5. beastcoast (Перу) — 700;
  • 4–5. TSM (Северная Америка) — 700;
  • 6.  Shopify Rebellion (Северная Америка) – 670;
  • 7. Evil Geniuses (Перу) – 620;
  • 8. Execration (Филиппины) – 540;
  • 9. Team Spirit (Россия) – 520;
  • 10. HellRaisers (Россия) – 496;
  • 11. PSG.LGD (Китай) – 480;
  • 12. BetBoom Team (Россия) – 460;
  • 13. Xtreme Gaming (Китай) – 424;
  • 14–15. Team Aster (Китай) – 360;
  • 14–15. Tundra Esports (Европа) – 360;
  • …22. Virtus.pro (Россия) – 128;
  • …29. One Move (Россия) – 70.

У команд остаётся ещё три возможности заработать рейтинговые баллы — на майском глобальном турнире ESL One Berlin Major 2023, в 3-м туре региональной лиги и последующем мэйджоре на Бали.

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