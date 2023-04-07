Проблемы ремейка Resident Evil 4 на консолях исправили новым патчем

Сегодня ремейк Resident Evil 4 получил обновление, благодаря которому в игре появился бесплатный режим «Наёмники». Авторы благодаря апдейту также улучшили рендеринг графики игры на современных консолях.

Теперь на PlayStation 5 исчезла размытость некоторых элементов окружения, а на Xbox Series теперь более стабильная частота кадров. Кроме того, на новой консоли Sony убрали проблему, из-за которой игроки видели мерцание индикаторов при определённых настройках. А на новой приставке от Microsoft уменьшили диапазон «мёртвой зоны», в результате управление стало более отзывчивым.

Авторы отметили, что исправили массу мелких багов на всех платформах, на которых доступен ремейк Resident Evil 4. Ещё в игру добавили микротранзакции. Они позволяют быстро прокачивать оружие в обмен на купоны, которые стоят реальных денег.