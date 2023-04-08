Джереми Реннер взял на себя вину за несчастный случай со снегоходом

Телеканал ABC выпустил большое интервью с Джереми Реннером, которое актёр дал в конце марта. В нём артист в подробностях рассказал об инциденте — о том, что случилось, насколько тяжело проходило восстановление, — и поделится другими деталями несчастного случая, произошедшего с ним 1 января. Джереми заявил, что только он виноват в случившемся.

Реннер и его 27-летний племянник Алекс пытались вытащить автомобиль Ford Raptor из снега с помощью его снегоуборочной машины. Когда Алекс отстегнул соединяющую два автомобиля цепь после успешной буксировки, снегоуборочная машина Реннера начала скользить по льду. Беспокоясь за безопасность племянника, Джереми высунул одну ногу из кабины — так было удобнее держать члена семьи в поле зрения — не забыв поставить машину на ручной тормоз. В этот момент он потерял равновесие и выпал из кабины автомобиля.

Актёр признался, что сам виноват в несчастном случае. По его словам, он заплатил за неё более чем сполна.

Вы не должны находиться вне машины, когда управляете ею, понимаете, о чём я? Но это со мной случилось. Это моя ошибка, и я за неё заплатил.

Материалы по теме Видео: Джереми Реннер восстанавливается на тренажёре после страшного инцидента

Опасаясь, что снегоуборочная машина откатится назад и прижмёт Алекса к авто, Реннер попытался запрыгнуть обратно в кабину, чтобы остановить процесс. Но в итоге сам попал под гусеницу.

Кстати, именно тогда я начал кричать, когда оказался под этой штукой. «Не сегодня, ублюдок!» — вот что я крикнул. Извините за грубое выражение.

Джереми отметил, что до сих помнит ту адскую боль, точнее, он ощущал её не только телом, но и духом.

Такое ощущение, что кто-то забрал из тебя все силы. Слишком много всего происходит в теле, чтобы чувствовать боль. Это как если бы твоя душа могла испытывать болевые ощущения.

В итоге Реннера доставили по воздуху в больницу, где его уже ждала семья. Как только они приехали, Джереми сказал им на языке жестов: «Мне очень жаль».

Это моя ответственность, я чувствую себя виноватым. Мои действия причинили им столько боли.