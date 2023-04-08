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Авторы Mafia 3 могут работать сразу над двумя продолжениями

Авторы Mafia 3 могут работать сразу над двумя продолжениями
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Студия Hangar 13 ищет опытного исполнительного продюсера для своей неанонсированной игры, которая относится к «ключевой франшизе студии». Некоторые фанаты считают, что авторы в поисках продюсера для Mafia 5, потому что проект, как следует из описания вакансии, на ранних стадиях разработки. А информация о разработке Mafia 4 всплыла ещё в августе 2022 года.

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Мы ищем высококлассного исполнительного продюсера, который будет отвечать за развитие ключевой франшизы Hangar 13. Новый сотрудник будет играть важную роль в создании большой новой игры, включая контент после запуска и планирование будущего франшизы.

По данным СМИ, Mafia 4 станет приквелом всей трилогии и расскажет о приходе семьи Сальери в США и начале криминальной деятельности дона в Лост-Хэвене.

В марте этого года Hangar 13 также разместила вакансию инженера по инструментам для своей новой игры. В объявлении говорится, что проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и на данный момент находится на стадии предпродакшена. Видимо, речь идёт о Mafia 4, над которой студия официально работает с августа 2022 года.

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