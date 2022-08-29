Mafia 4 официально в работе

Сегодня оригинальная «Мафия» празднует 20-летие и издатель 2K Games подготовил приятный подарок поклонникам: в разработке теперь уже официально находится новая часть.

Работа над новой Mafia уже стартовала.

По данным СМИ, Mafia 4 станет приквелом всей трилогии и расскажет о приходе семьи Сальери в США и начале криминальной деятельности дона в Лост-Хэвене. В общем-то, аватарка издателя в соцсетях косвенно подтверждает это — там сейчас как раз изображён Эннио Сальери из ремейка первой Mafia.

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Разработкой вновь занимается студия Hanger 13, но не американская команда Mafia 3 и ремейка Mafia, а новый офис в Британии. О выходе новой части в ближайшие несколько лет можно только мечтать.

Постер в честь 20-летия франшизы