Mafia 4 официально в работе
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Сегодня оригинальная «Мафия» празднует 20-летие и издатель 2K Games подготовил приятный подарок поклонникам: в разработке теперь уже официально находится новая часть.
Работа над новой Mafia уже стартовала.
По данным СМИ, Mafia 4 станет приквелом всей трилогии и расскажет о приходе семьи Сальери в США и начале криминальной деятельности дона в Лост-Хэвене. В общем-то, аватарка издателя в соцсетях косвенно подтверждает это — там сейчас как раз изображён Эннио Сальери из ремейка первой Mafia.
Новость по темеВ честь 20-летия Mafia игру бесплатно раздадут в Steam
Разработкой вновь занимается студия Hanger 13, но не американская команда Mafia 3 и ремейка Mafia, а новый офис в Британии. О выходе новой части в ближайшие несколько лет можно только мечтать.
Постер в честь 20-летия франшизы
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