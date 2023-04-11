Вышла официальная кулинарная книга по Minecraft
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Разработчики Minecraft представили книгу с рецептами из популярной игры. Её уже можно купить в США, с 18 мая она станет доступна в Великобритании, а позднее — в других странах.
Книга получила название Gather, Cook, Eat! («Собирай, готовь, ешь!») и содержит инструкции для приготовления более 40 различных блюд, которые можно приготовить в игре — от загадочного рагу до печёного картофеля. В издании также есть рецепты салатов, десертов и напитков.
Фото: Mojang
В анонсе книги на сайте Minecraft также опубликованы два бесплатных рецепта: салат «Цветочная лесная зелень» и помадки из блоков глины.
Автором «Собирай, готовь, ешь!» стала Тара Теохарис, которая ранее работала над поваренной книгой по Tomb Raider и другими подобными проектами.
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