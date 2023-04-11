BetBoom Team может сыграть на мэйджоре в Берлине с заменой – CYBERSLOVO
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Телеграм-канал CYBERSLOVO со ссылкой на собственные источники сообщил о возможной замене в составе BetBoom Team по Dota 2.
По данным инсайдера, у одного из игроков основного состава возникли проблемы при получении шенгенской визы, необходимой для участия в Berlin Major 2023 в Германии.
Ранее в соцсетях клуба появилось сообщение с намёком, что оффлейнер команды Егор Nightfall Григоренко и керри Иван Pure Москаленко могут поменяться позициями — возможно, это вынужденная мера из-за замены.
Насколько тяжело начать играть на оффлейне, если раньше ты был керри? Не поймите неправильно, спрашиваю для друга.
ESL One Berlin Major 2023 — главный турнир весны по Dota 2, который пройдёт с 26 апреля по 7 мая в столице Германии.
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