BetBoom Team может сыграть на мэйджоре в Берлине с заменой – CYBERSLOVO

Телеграм-канал CYBERSLOVO со ссылкой на собственные источники сообщил о возможной замене в составе BetBoom Team по Dota 2.

По данным инсайдера, у одного из игроков основного состава возникли проблемы при получении шенгенской визы, необходимой для участия в Berlin Major 2023 в Германии.

Ранее в соцсетях клуба появилось сообщение с намёком, что оффлейнер команды Егор Nightfall Григоренко и керри Иван Pure Москаленко могут поменяться позициями — возможно, это вынужденная мера из-за замены.

Насколько тяжело начать играть на оффлейне, если раньше ты был керри? Не поймите неправильно, спрашиваю для друга.

ESL One Berlin Major 2023 — главный турнир весны по Dota 2, который пройдёт с 26 апреля по 7 мая в столице Германии.