HBO анонсировала ещё один приквел «Игры престолов» — «Рыцарь семи королевств»

HBO уже разрабатывает второй приквел «Игры престолов» — это будет сериальная адаптация романа Джорджа Мартина «Рыцарь семи королевств». В нём рассказывается о рыцаре Дункане и его оруженосце — десятилетнем Эйегоне Таргариене, а события разворачиваются за 90 лет до истории, которую показали в оригинальном шоу. Об этом сообщило издание Variety.
Тизер нового приквела «Игры престолов»
Видео доступно на YouTube-канале Meme Lord. Права на видео принадлежат HBO.
Джордж Мартин выступит сценаристом и исполнительным продюсером. Ещё в продюсерах числится Айра Паркер, которая приложила руку к первому сезону «Дома дракона». Райана Кондала и Винса Джерардиса назначили исполнительными продюсерами — они ранее работали и над «Игрой престолов», и над «Домом дракона». Каждый эпизод будет идти в среднем по одному часу.
О том, кто сыграет в шоу и когда состоится его премьера, пока неизвестно.
- 12 апреля 2023
-
21:53
-
21:31
-
21:22
-
21:19
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:45
-
20:07
-
19:30
-
19:00
-
18:47
-
18:37
-
18:29
-
18:20
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:00
-
16:59
-
16:38
-
16:31
-
15:52
-
15:44
-
15:23
-
15:22
-
14:54
-
14:48
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:38
-
13:31
-
13:09
-
12:56