В новом сезоне Call of Duty: Warzone 2 и MW2 начали продавать преимущества за деньги

Несколько часов назад стартовал третий сезон Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 — и свежие добавления в магазине оставили игроков в ярости. Теперь разработчики продают геймплейные преимущества за реальные деньги.
Фанаты обратили внимание, что новые комплекты дают ряд заметное превосходство в режиме DMZ над теми, кто не платит. Вот только ряд преимуществ из комплектов:
- моментальный доступ к разным наградам — беспилотник, набор самовозрождения, более ёмкий рюкзак. В ином случае эти киллстрики и экипировку нужно находить во время матча.
- возможность купить четвёртый слот для гарантии, чтобы не терять свою экипировку при гибели. Его нельзя получить никак иначе.
Четвёртый слот для DMZ
Фото: geekypastimes
На Reddit нововведения называют катастрофическими, ведь это буквально «заплати для победы» (pay-to-win), то есть модель, когда можно заплатить за преимущества перед другими. От такого все публично отказываются, но Call of Duty стабильно попадает в разные скандалы, начиная продавать подобные вещи.
Что-ж, ребята, было весело. Activision сумела обойти EA с таким наглым выкачиванием денег. P2W-системы просто делает игру бесполезной.
Третий сезон Call of Duty продлится два месяца, до середины июня.
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