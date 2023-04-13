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Игроки в ярости от нового сезона Call of Duty и Warzone 2 из-за продажи преимуществ в геймплее за деньги

В новом сезоне Call of Duty: Warzone 2 и MW2 начали продавать преимущества за деньги
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Несколько часов назад стартовал третий сезон Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 — и свежие добавления в магазине оставили игроков в ярости. Теперь разработчики продают геймплейные преимущества за реальные деньги.

Фанаты обратили внимание, что новые комплекты дают ряд заметное превосходство в режиме DMZ над теми, кто не платит. Вот только ряд преимуществ из комплектов:

  • моментальный доступ к разным наградам — беспилотник, набор самовозрождения, более ёмкий рюкзак. В ином случае эти киллстрики и экипировку нужно находить во время матча.
  • возможность купить четвёртый слот для гарантии, чтобы не терять свою экипировку при гибели. Его нельзя получить никак иначе.
Четвёртый слот для DMZ

Четвёртый слот для DMZ

Фото: geekypastimes

На Reddit нововведения называют катастрофическими, ведь это буквально «заплати для победы» (pay-to-win), то есть модель, когда можно заплатить за преимущества перед другими. От такого все публично отказываются, но Call of Duty стабильно попадает в разные скандалы, начиная продавать подобные вещи.

Что-ж, ребята, было весело. Activision сумела обойти EA с таким наглым выкачиванием денег. P2W-системы просто делает игру бесполезной.

Третий сезон Call of Duty продлится два месяца, до середины июня.

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