Актёра Джейми Фокса госпитализировали во время съёмок фильма
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Известного голливудского актёра Джейми Фокса («Джанго освобождённый», «Рэй») госпитализировали из-за «медицинского осложнения». Об этом сообщили родственники артиста. По их словам, Фокс уже «на пути к выздоровлению».
К счастью, благодаря быстрым действиям и уходу врачей он уже на пути к выздоровлению. Мы знаем, как он любим вами, и ценим ваши молитвы. Семья просит об уважении к частной жизни в этот период времени.
55-летнего актёра госпитализировали прямо со съёмок фильма Netflix «Снова в деле», вместе с ним в новой экшен-комедии играют Кэмерон Диас и Гленн Клоуз. Что именно послужило резкому ухудшению самочувствия Фокса, не уточняется.
Джейми Фокс – обладатель премии «Оскар» за главную роль в картине байопика «Рэй». Актёр талантливо воплотил на экране культового музыканта Рэя Чарльза. Гики знают Фокса как исполнителя роли Электро в фильмах «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» и «Человек-паук: Нет пути домой».
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