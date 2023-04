Видео: как выглядит The Last of Us на ПК от первого лица

На YouTube-канале Voyagers Revenge вышло видео, в котором можно увидеть, как ремейк The Last of Us выглядит на ПК от первого лица. Если ранее были только подобные фото, сейчас можно посмотреть на живой геймплей.

Некоторые фрагменты с видом от первого лица смотрятся особенно живо и интересно, однако подобное смотрелось бы явно лучше, займись разработкой режима разработчики из Naughty Dog. Из-за отсутствия полноценного прицела при стрельбе приходится открывать огонь наобум.

Видео доступно на YouTube-канале Voyagers Revenge. Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertainment.

Стоит отметить, что автор ролика не разрабатывал никакого мода, поэтому и скачать подобное нигде не получится — пока что можно лишь наблюдать в этом ролике.

Ремейк The Last of Us доступен на ПК и PS5.