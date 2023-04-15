Актриса озвучки Донна Бёрк намекнула на ремейк Metal Gear Solid 3

Актриса озвучки и певица Донна Бёрк в своём «твиттере» опубликовала несколько фото, которые намекают на то, что ремейк Metal Gear Solid 3 действительно в работе. На одном из изображений артистка держит бумагу с надписью «Snake Eater», а подпись к ней гласит, что «идёт запись». Напомним, в оригинальной игре песню Snake Eater пела Синтия Харрелл.

Оригинальная песня Snake Eater из Metal Gear Solid 3

Видео доступно на YouTube-канале JohnJohn83UK. Права на видео принадлежат Konami.

На одном из фото можно увидеть текст песни Snake Eater. Вероятно, её перезаписывают с Донной для переосмысления третьей части Metal Gear Solid. Актриса также выложила изображения комнаты для записи.

Фотографии, намекающие на ремейк Metal Gear Solid 3

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Ранее Донна Бёрк исполнила несколько песен в других играх Хидео Кодзимы — Metal Gear Solid : Peace Walker и Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Ещё она принимала участие в озвучке Silent Hill 2, Silent Hill 3 и в ряде других популярных игр.

В марте редактор портала VGC Энди Робинсон сообщил, что Konami представит ремейк Metal Gear Solid 3 этим летом. А релиз должен состояться в 2024 году — тем временем японское издательство обсуждает полноценное возрождение серии посредством переиздания других частей серии.

Впервые о ремейке Metal Gear Solid 3 стало известно в 2021 году. По данным журналистов, над ним работает сингапурская студия Virtuous — она портировала на Nintendo Switch игры вроде Dark Souls и The Outer Worlds, а также помогала в производстве Horizon Zero Dawn.

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Metal Gear Solid 3 — культовый стелс-экшен, созданный Хидео Кодзимой. Это приквел к самой первой Metal Gear. Средний балл от критиков составляет 91/100, а концовка игры признана одной из лучших за всю историю игровой индустрии.