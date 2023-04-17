В ЮАР одобрили сделку Microsoft и Activision Blizzard — иск Sony отклонили

Комиссия по конкуренции ЮАР одобрила сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Ведомство пришло к выводу, что поглощение не приведёт к негативным последствиям для всей игровой индустрии, в том числе потому, что корпорации Сатьи Наделлы нет смысла ограничивать конкурентов из Sony и Nintendo.
При этом антимонопольный регулятор ЮАР отклонил иск Sony, которая пыталась отменить сделку, указывая на вероятное доминирование Microsoft в случае одобрения сделки. В регуляторе заявили, что не разделяют опасений японской компании.
Южно-Африканская Республика стала шестой страной, которая одобрила сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Ранее одобрение выдали в Саудовской Аравии, Бразилии, Сербии, Чили и Японии. До 22 мая своё решение должно вынести и Управление по конкуренции и рынкам Великобритании.
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