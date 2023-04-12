Игроки снова подали в суд на Microsoft — они требуют отменить сделку с Activision Blizzard

Ещё в декабре прошлого года группа геймеров из десяти человек подала в суд на Microsoft с целью прервать сделку корпорации с компанией Activision Blizzard. Несмотря на свои усилия, иск был отклонён, но недавно группа подала его повторно.

После отклонения первого иска геймерам дали обозначенный срок, чтобы подготовиться и ещё раз выдвинуть обвинения. Это случилось в апреле, а в 73-страничном иске теперь есть информация, полученная из внутренних документов Microsoft.

Также в документ внесли данные о предлагаемой Sony сделке по Call of Duty на десять лет. Более того, сама Sony предоставила для иска некоторые из внутренних документов.

Никакой реакции от Microsoft или Activision Blizzard пока не последовало.