Сюжет второго сезона «Дома дракона» начнётся с момента, на котором закончился первый

Шоураннер сериала «Дом дракона» по вселенной «Игры престолов» Райан Кондал во время шоу The Contenders TV упомянул, что события второго сезона развернутся сразу после окончания первого.

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Кондал заявил, что рад тому, что произошло с Визерисом, — по его мнению, это делает последующее повествование более свободным.

Я рад продолжить с того места, на котором мы остановились. Теперь это более традиционный ритм повествования, типичный для «Игры престолов». Этот сериал во многом о доме, который раскалывается на части изнутри. Теперь, когда все фигуры расставлены на доске, я очень рад рассказать следующую главу и показать, что происходит после ухода Визериса, который больше не сдерживает ход событий.

Съёмки второго сезона «Дома дракона» стартовали в начале апреля, само шоу может появиться на экранах летом 2024 года. Помимо этого, HBO также анонсировала ещё один приквел «Игры престолов» — «Рыцаря семи королевств».