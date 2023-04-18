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Киберспортсмен пожаловался на невыплату зарплаты: после этого его оштрафовали на всю сумму

Российский киберспортсмен Владислав DkFogas Фролов, ранее выступавший за Darkside, рассказал о задержке зарплаты в клубе.

Команда, которой владеет рэпер IAMMIND, якобы не выплатила ему деньги за январь, хотя не так давно обзавелась спонсором — известной букмекерской конторой.

Рэпер и «Лига Ставок» не могут скинуть зарплату за январь, как так))) Сейчас, кстати, АПРЕЛЬ.

Позже слова игрока о задержках с выплатами подтвердил тренер Арсений ArsZeeqq Усов и капитан команды Акбар SoNNeikO Бутаев.

Однако владелец Darkside не признал своей вины: более того, IAMMIND заявил, что теперь игрок точно не получит свою зарплату.

У нас были бюрократические задержки, из-за которых мы вынуждены были задержать зарплату DkFogas, выплатив остальным игрокам. 10 апреля ему было ясно сказано, что он получит зарплату, просто нужно подождать — никто не собирался кидать его. Но после этого ***, конечно, уже не получит. С этого дня DkFogas оштрафован на ту зарплату, что мы ему были должны, за разглашение конфиденциальной информации. Всё по контракту.

Ранее Darkside заняла последнее место в региональной лиге Dota Pro Circuit, не выиграв ни одного матча, и вылетела во второй дивизион.