«Барселона» выложила ролик с тренировки клуба под трек казахстанского певца ALON

17 апреля «Барселона» выложила новое видео о тренировках команды в своих соцсетях. Самое примечательное то, что для небольшого ролика с ударом по небольшим воротам SMM-отдел клуба использовал трек «ИУ» казахстанского певца Алона ALON Белинсона.
Видео доступно на VK-канале Рифмы и Панчи. Права на видео принадлежат ФК «Барселона» и ALON
В комментарии под постом тут же сбежались пользователи из СНГ. Они приятно удивились выбору композиции и начали бурное обсуждение исполнителя. Ранее этот же трек использовал и «Реал» Мадрид — под музыку Алона Белинсона клуб показал гол Карима Бензема.
ALON — хип-хоп исполнитель, вокалист и автор песен родом из Казахстана. За свою карьеру 27-летний автор выпустил уже три альбома и больше десяти синглов. На официальном YouTube-канале певца больше 1,8 млн просмотров.
- 18 апреля 2023
-
15:26
-
15:07
-
14:52
-
14:36
-
14:11
-
14:10
-
13:56
-
13:25
-
13:15
-
12:58
-
12:43
-
12:35
-
12:07
-
11:38
-
11:01
-
10:17
-
09:40
-
09:00
-
08:35
-
01:46
-
01:26
-
01:06
-
00:44
-
00:28
-
00:14
- 17 апреля 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:26
-
22:56
-
21:31
-
20:52
-
20:36
-
20:13
-
19:51
-
19:27