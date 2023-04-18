«Барселона» выложила ролик с тренировки клуба под трек казахстанского певца ALON

17 апреля «Барселона» выложила новое видео о тренировках команды в своих соцсетях. Самое примечательное то, что для небольшого ролика с ударом по небольшим воротам SMM-отдел клуба использовал трек «ИУ» казахстанского певца Алона ALON Белинсона.

Видео доступно на VK-канале Рифмы и Панчи. Права на видео принадлежат ФК «Барселона» и ALON

В комментарии под постом тут же сбежались пользователи из СНГ. Они приятно удивились выбору композиции и начали бурное обсуждение исполнителя. Ранее этот же трек использовал и «Реал» Мадрид — под музыку Алона Белинсона клуб показал гол Карима Бензема.

ALON — хип-хоп исполнитель, вокалист и автор песен родом из Казахстана. За свою карьеру 27-летний автор выпустил уже три альбома и больше десяти синглов. На официальном YouTube-канале певца больше 1,8 млн просмотров.