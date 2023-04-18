Стратегия Minecraft Legends вышла на ПК и консолях — бесплатно в Game Pass

18 апреля до магазинов добралась Minecraft Legends — экшен-стратегия по культовой вселенной студии Mojang. Проект доступен на ПК в Steam, а также на консолях и в сервисе Game Pass полностью на русском языке, включая озвучку.
Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Microsoft.
В Minecraft Legends игрокам предстоит исследовать открытый мир, добывать ресурсы, создавать мощные альянсы и сражаться с врагами. Критики выпустили обзоры проекта несколько дней назад — в целом пресса хвалит игру, называя её достойным ответвлением знаковой франшизы. Однако фанатам глубоких стратегий и ветеранам жанра журналисты порекомендовали не ждать от новинки ничего выдающегося.
Minecraft Legends — третий большой спин-офф серии после сюжетного приключения Story Mode и ролевого боевика Dungeons.
- 18 апреля 2023
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