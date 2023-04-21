Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл сыграет в «Веноме 3»
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Как сообщает издание Deadline, актёрский состав «Венома 3» с Томом Харди скоро пополнит Джуно Темпл, известная по сериалу «Тед Лассо». Девушка уже какое-то время ведёт переговоры с Sony, и совсем скоро они должны увенчаться успехом. При этом кого именно может сыграть Джуно, неясно.
Поставит «Венома 3» сценаристка и продюсер Келли Марсел. Она известна по работе над сценарием «Венома 2» и «Пятидесяти оттенков серого», за которую ей досталась антипремия «Золотая малина». Съёмки триквела должны начаться в ближайшее время, а премьеру стоит ждать не раньше 2024 года.
«Веном» — одна из самых прибыльных франшиз Sony Pictures. Первая часть собрала в прокате $ 856 млн, а продолжение принесло авторам $ 507 млн в пандемийную эпоху.
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