Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл сыграет в «Веноме 3»

Как сообщает издание Deadline, актёрский состав «Венома 3» с Томом Харди скоро пополнит Джуно Темпл, известная по сериалу «Тед Лассо». Девушка уже какое-то время ведёт переговоры с Sony, и совсем скоро они должны увенчаться успехом. При этом кого именно может сыграть Джуно, неясно.

Поставит «Венома 3» сценаристка и продюсер Келли Марсел. Она известна по работе над сценарием «Венома 2» и «Пятидесяти оттенков серого», за которую ей досталась антипремия «Золотая малина». Съёмки триквела должны начаться в ближайшее время, а премьеру стоит ждать не раньше 2024 года.

«Веном» — одна из самых прибыльных франшиз Sony Pictures. Первая часть собрала в прокате $ 856 млн, а продолжение принесло авторам $ 507 млн в пандемийную эпоху.