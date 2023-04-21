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В новом патче Dota 2 нашли скрытый предмет — он даёт щит на 500 прочности

Игроки в Dota 2 нашли ещё один предмет, добавленный в игру в обновлении «Новые горизонты», но не упомянутый в основном списке изменений патча 7.33.

Разработчики из Valve лишь оставили на него небольшой намёк в описании прудов лотоса:

Игроки могут собирать лотосы, а затем комбинировать в более крупный и ценный лотос в поздней игре. А большие лотосы можно соединить в гигантский лотос. А что случится, если соединить гигантские лотосы? Вероятно, ничего (определённо что-то).

Выяснилось, что, если собрать в инвентаре три гигантских лотоса и Сыр, выпадающий из Рошана, игрок получит предмет под названием Block of Cheese (Головка сыра).

При активации он пропадает, но владелец получает щит на 500 единиц прочности, который действует до конца игры.

Видео доступно на YouTube-канале JustALazyGamer. Права на видео принадлежат JustALazyGamer.

Ночью с 20 на 21 апреля Valve выпустила обновление «Новые горизонты» — оно стало самым большим в истории Dota 2.