Обсуждаем патч 7,33 для Dota 2, существует ли шутер Unrecord и зачем играть в Wartales
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 24-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором рассказываем о новых успехах Sony и Microsoft и делимся впечатлениями от кооперативной пошаговой тактики Wartales. И обсудим самые яркие события последних семи дней. Среди них:
- как патч 7,33 полностью перекроил Dota 2;
- игра Unrecord пугает своей реалистичной графикой;
- Bye Sweet Carole станет злым братом-близнецом Cuphead?
Смотрите наш прямой эфир в 20:15 мск по этой ссылке на YouTube.
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