Armored Core 6 от авторов Dark Souls выйдет 25 августа 2023 года — Том Хендерсон

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники раскрыл дату релиза предстоящей игры Armored Core VI: Fires of Rubicon от FromSoftware, известной по серии Dark Souls и Elden Ring.

Возвращение франшизы после десятилетнего перерыва намечено на 25 августа 2023 года. Официально дата выхода новой части игры о сражениях мехов в далёком космосе может быть анонсирована на Summer Game Fest 8 июня или даже ранее.

Ранее стало известно, что Armored Core 6 уже получила возрастной рейтинг в Корее — до этого игроки волновались, что релиз могут перенести на следующий год.

Пятая и последняя на данный момент игра серии от FromSoftware и Bandai Namco появилась ещё в марте 2012 года. Новая часть игры выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.