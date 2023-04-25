В главном меню Dota 2 нашли ещё одну отсылку на нового героя Puppet Master

Видеоблогер под ником Типичная Дота обратил внимание на изменения главной страницы Dota 2 после выхода патча 7.33.

По его мнению, Valve планирует анонсировать или выпустить этой осенью нового персонажа Puppet Master, или Кукловода. На это может намекать билет в уличный театр или цирк, который спрятан за картой в главном меню игры.

Фото: Типичная Дота

Типичная Дота также обратил внимание на новые реплики персонажа Hoodwink, которые пока не используются в игре. Вероятно, Puppet Master ранее звал этого героя выступать в свой цирк.

Я знаю, что я прирождённая звезда, но мой ответ всё равно «нет».

Ранее в Dota 2 уже появлялись строчки кода с упоминанием Puppet Master. Среди потенциальных способностей были названия «Боязнь сцены» и «Громкие овации».

Видео доступно на YouTube-канале «Типичная Дота». Права на видео принадлежат «Типичная Дота».

Первые файлы, связанные с Puppet Master, были добавлены в Dota 2 более пяти лет назад — с тех пор игроки ждут релиза этого персонажа.

Примечательно, что изначально Кукловод был героем другой MOBA-игры, Heroes of Newerth. По слухам, закрытие HoN связано с переходом разработчиков в Valve, а их персонажи могут вскоре появиться уже в Dota 2.