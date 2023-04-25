В главном меню Dota 2 нашли ещё одну отсылку на нового героя Puppet Master

Видеоблогер под ником Типичная Дота обратил внимание на изменения главной страницы Dota 2 после выхода патча 7.33.
По его мнению, Valve планирует анонсировать или выпустить этой осенью нового персонажа Puppet Master, или Кукловода. На это может намекать билет в уличный театр или цирк, который спрятан за картой в главном меню игры.
Фото: Типичная Дота
Типичная Дота также обратил внимание на новые реплики персонажа Hoodwink, которые пока не используются в игре. Вероятно, Puppet Master ранее звал этого героя выступать в свой цирк.
Я знаю, что я прирождённая звезда, но мой ответ всё равно «нет».
Ранее в Dota 2 уже появлялись строчки кода с упоминанием Puppet Master. Среди потенциальных способностей были названия «Боязнь сцены» и «Громкие овации».
Видео доступно на YouTube-канале «Типичная Дота». Права на видео принадлежат «Типичная Дота».
Первые файлы, связанные с Puppet Master, были добавлены в Dota 2 более пяти лет назад — с тех пор игроки ждут релиза этого персонажа.
Примечательно, что изначально Кукловод был героем другой MOBA-игры, Heroes of Newerth. По слухам, закрытие HoN связано с переходом разработчиков в Valve, а их персонажи могут вскоре появиться уже в Dota 2.
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