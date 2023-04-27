Появились яркие постеры с героями ремейка «Русалочки»

Disney продолжает рекламировать ремейк «Русалочки». Кинокомпания выпустила яркие персональные постеры, на которых можно увидеть всех главных героев картины.
На постерах расположились сама Ариэль, Урсула, Тритон, принц Эрик, краб Себастиан и другие герои. Именно эти персонажи станут в фильме ключевыми. Ещё большую роль сыграют сёстры Ариэль, но они своих постеров не получили.
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Роль Ариэль исполнила Холли Бейли, образ Урсулы воплотила Мелисса Маккарти, а Тритона сыграл Хавьер Бардем. Также в картине сыграли Джона Хауэр-Кинг, Джуд Акувидике и другие. Зрители сразу же после первого трейлера захейтили ленту, поскольку Ариэль не сыграла актриса с белым цветом кожи.
Премьера «Русалочки» состоится 26 мая. До России картина официально не доберётся.
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