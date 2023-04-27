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Появились яркие постеры с героями ремейка «Русалочки»

Появились яркие постеры с героями ремейка «Русалочки»
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Disney продолжает рекламировать ремейк «Русалочки». Кинокомпания выпустила яркие персональные постеры, на которых можно увидеть всех главных героев картины.

На постерах расположились сама Ариэль, Урсула, Тритон, принц Эрик, краб Себастиан и другие герои. Именно эти персонажи станут в фильме ключевыми. Ещё большую роль сыграют сёстры Ариэль, но они своих постеров не получили.

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Роль Ариэль исполнила Холли Бейли, образ Урсулы воплотила Мелисса Маккарти, а Тритона сыграл Хавьер Бардем. Также в картине сыграли Джона Хауэр-Кинг, Джуд Акувидике и другие. Зрители сразу же после первого трейлера захейтили ленту, поскольку Ариэль не сыграла актриса с белым цветом кожи.

Премьера «Русалочки» состоится 26 мая. До России картина официально не доберётся.

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