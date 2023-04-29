Хидео Кодзима раскрыл любопытные факты об игре Metal Gear Solid: Peace Walker

Сегодня легендарной Metal Gear Solid: Peace Walker исполнилось целых 13 лет. Игра изначально вышла 29 апреля на портативной консоли PSP. Потом её портировали и на стационарные консоли. Хидео Кодзима в «Твиттере» в честь дня рождения своего творения раскрыл несколько любопытных фактов о разработке.
Из-за портативного формата бюджет игры был немного урезан, в итоге команда сократила количество сюжетных заставок и немного упростила анимацию. Кодзима и Konami решили выпустить новый Metal Gear Solid на портативной PSP для того, чтобы привлечь новую аудиторию, которая тогда массово скупала новую портативку от Sony.
На создание сюжета для Peace Walker Кодзиму вдохновила реальная история. В начале 2000-х один студент подал иск на президента Коста-Рики. Парень обвинил главу страны в нарушении конституции из-за поддержки действий США в Ираке. Он смог выиграть это дело в Верховном Суде.
Сюжет игры как раз разворачивается в Коста-Рике, там герой не даёт наёмникам вторгнуться в страну. А его команда бойцов расширяется и становится заметно мощнее.
Кодзима напомнил и об ироническом логотипе игры — символе пацифизма, который изображён в виде бомбардировщика, который летит на жёлтом фоне. Жёлтый — считается цветом безопасности.
Сейчас Хидео Кодзима трудится над Death Stranding 2.
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