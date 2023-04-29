Хидео Кодзима раскрыл любопытные факты об игре Metal Gear Solid: Peace Walker

Сегодня легендарной Metal Gear Solid: Peace Walker исполнилось целых 13 лет. Игра изначально вышла 29 апреля на портативной консоли PSP. Потом её портировали и на стационарные консоли. Хидео Кодзима в «Твиттере» в честь дня рождения своего творения раскрыл несколько любопытных фактов о разработке.

Из-за портативного формата бюджет игры был немного урезан, в итоге команда сократила количество сюжетных заставок и немного упростила анимацию. Кодзима и Konami решили выпустить новый Metal Gear Solid на портативной PSP для того, чтобы привлечь новую аудиторию, которая тогда массово скупала новую портативку от Sony.

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На создание сюжета для Peace Walker Кодзиму вдохновила реальная история. В начале 2000-х один студент подал иск на президента Коста-Рики. Парень обвинил главу страны в нарушении конституции из-за поддержки действий США в Ираке. Он смог выиграть это дело в Верховном Суде.

Сюжет игры как раз разворачивается в Коста-Рике, там герой не даёт наёмникам вторгнуться в страну. А его команда бойцов расширяется и становится заметно мощнее.

Кодзима напомнил и об ироническом логотипе игры — символе пацифизма, который изображён в виде бомбардировщика, который летит на жёлтом фоне. Жёлтый — считается цветом безопасности.

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Сейчас Хидео Кодзима трудится над Death Stranding 2.