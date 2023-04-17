Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото: Хидео Кодзима посетил Диснейленд в Лос-Анджелесе

Фото: Хидео Кодзима посетил Диснейленд в Лос-Анджелесе
Комментарии

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в социальных сетях поделился своим посещением Диснейленда в Лос-Анджелесе. Разработчик выложил множество различных фото, на которых можно увидеть косплееров и локации.

В числе косплееров можно увидеть Стражей Галактики, штурмовиков и вуки из «Звёздных войн» и многое другое. Сам геймдизайнер при этом побыл в роли джедая с синим световым мечом и всё время носил ушки Микки Мауса — одного из самых узнаваемых персонажей Disney.

Судя по фото, Кодзима пробыл в Диснейленде с утра и до самого вечера. Разработчик успел застать и ночной яркий салют — его можно увидеть на последней фотографии.

Фото: Хидео Кодзима

Фото: Хидео Кодзима

Фото: Хидео Кодзима

Фото: Хидео Кодзима

Фото: Хидео Кодзима

Фото: Хидео Кодзима

Фото: Хидео Кодзима

Фото: Хидео Кодзима

Фото: Хидео Кодзима

Фото: Хидео Кодзима

В комментариях пользователи отмечают, что очень рады за то, что Кодзима смог куда-то выбраться и отдохнуть от своей работы.

Материалы по теме
Самые популярные женские персонажи Mortal Kombat — выбери лучшую из них
Самые популярные женские персонажи Mortal Kombat — выбери лучшую из них
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023