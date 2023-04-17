Фото: Хидео Кодзима посетил Диснейленд в Лос-Анджелесе

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в социальных сетях поделился своим посещением Диснейленда в Лос-Анджелесе. Разработчик выложил множество различных фото, на которых можно увидеть косплееров и локации.
В числе косплееров можно увидеть Стражей Галактики, штурмовиков и вуки из «Звёздных войн» и многое другое. Сам геймдизайнер при этом побыл в роли джедая с синим световым мечом и всё время носил ушки Микки Мауса — одного из самых узнаваемых персонажей Disney.
Судя по фото, Кодзима пробыл в Диснейленде с утра и до самого вечера. Разработчик успел застать и ночной яркий салют — его можно увидеть на последней фотографии.
Фото: Хидео Кодзима
Фото: Хидео Кодзима
Фото: Хидео Кодзима
Фото: Хидео Кодзима
Фото: Хидео Кодзима
Фото: Хидео Кодзима
Фото: Хидео Кодзима
Фото: Хидео Кодзима
Фото: Хидео Кодзима
Фото: Хидео Кодзима
В комментариях пользователи отмечают, что очень рады за то, что Кодзима смог куда-то выбраться и отдохнуть от своей работы.
- 17 апреля 2023
-
13:11
-
13:10
-
12:41
-
12:36
-
12:02
-
11:33
-
10:43
-
10:06
-
09:30
-
08:36
-
08:29
- 16 апреля 2023
-
21:38
-
20:31
-
18:32
-
18:14
-
17:33
-
16:50
-
16:01
-
15:27
-
14:52
-
14:18
-
13:39
-
13:07
-
12:37
- 15 апреля 2023
-
19:13
-
18:50
-
18:26
-
17:51
-
17:22
-
16:37
-
15:57
-
15:28
-
14:53
-
14:19
-
13:43