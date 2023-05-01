На демонстрацию у памятника Владимиру Жириновскому в Minecraft «пришли» 12 тыс. игроков

Сегодня на одном из серверов Minecraft прошла первомайская онлайн-демонстрация партии ЛДПР у памятника Владимиру Жириновскому. Ивент оказался настолько популярным, что к нему присоединились более 12 тыс. пользователей, из-за чего сервер не выдержал нагрузки и прекратил свою работу.

Отрывок из видео первомайской демонстрации Фото: «РИА Новости»

Первомайская онлайн-демонстрация партии ЛДПР началась 1 мая в 12:00 мск. Судя по всему, авторы не готовились к такому наплыву пользователей — множество игроков с разных точек планеты пришли посмотреть на виртуальный памятник Владимиру Жириновскому и пообщаться друг с другом.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что «неизвестный скульптор ещё поработает над сходством» виртуального и реального портрета знаменитого политика.