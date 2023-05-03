В сервисе «Звук» появилась музыка ушедших из России исполнителей

По информации газеты «Коммерсантъ», в каталоге музыкального сервиса «Звук» появились новые альбомы иностранных исполнителей, приостановивших работу в России.

В сервисе обнаружили последние альбомы Гарри Стайлза, Cigarettes After Sex, Тэйлор Свиф, Gorillaz, Maneskin, Граймс и других. Примечательно, что последних композиций музыкантов нет в «VK Музыке», «Яндекс. Музыке» и «МТС Музыке».

Эксперты считают, что из-за разрешения сервиса загружать свои работы, минуя дистрибьютора, могли появиться пираты, которые загрузили треки в «Звук». Если действительно так, то треки, вероятно, будут удалены. Юристы же допускают вариант, при котором лицензию на новинки могла получить компания из другой страны с правом распространения в России. Тогда удаления не будет.

Для начала надо понимать основания появления треков в библиотеке. Это не обязательно пиратство, возможны различные схемы, в том числе и легальные.

Музыкальные лейблы, треки которых появились в сервисе, не объявляли о возвращении в Россию.