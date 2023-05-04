Владельцы Xbox в России не могут войти в свои аккаунты — что делать

Вечером 4 мая российские пользователи консолей Xbox сообщили о проблеме с соединением к серверам Microsoft. При попытке войти в аккаунт Xbox появляется ошибка «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна (0x80a40401)», после чего можно только закрыть сообщение. При новых попытках входа ситуация повторяется.

Ошибка со входом в аккаунт Фото: Xbox

Пока неясно, массовая ли это проблема или ситуация коснулась только россиян. Впрочем, способ исправления проблемы уже есть — для этого нужно сменить DNS в настройках консоли.

Обратите внимание, что лучше не использовать незнакомые DNS-данные. Лучшим решением будет переждать сбой — наверняка это именно он.

Как исправить ошибку 0x80a40401 со входом в аккаунт Xbox

Заходим в Настройки — Общие — Параметры сети — Дополнительные настройки — Параметры DNS.

Меняем первый параметр на 178.22.122.100.

Меняем второй параметр на 127.22.122.100

После этого перезагружаем консоль.

Некоторые пользователи сообщают, что и этот способ им не помогает. В таком случае поможет только VPN или действия самой Microsoft.