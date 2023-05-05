Microsoft и AMD работают над ИИ-процессорами для поддержки нейросетей — Bloomberg

Как сообщает издание Bloomberg, компания Microsoft совместно с AMD работает над ИИ-процессорами. Чип с поддержкой искусственного интеллекта получил кодовое название Athena — он должен стать альтернативой чипам от NVIDIA, которая доминирует на рынке графических ускорителей для работы с нейросетями.

Как отмечают источники, над Athena трудится отдельное подразделение Microsoft численностью в несколько сотен человек. Вложения в структуру оцениваются приблизительно в $ 2 млрд.

При этом компания Сатьи Наделлы якобы не собирается прекращать сотрудничество с NVIDIA. Наоборот — Microsoft планирует заключить договор на производство ещё большего количества ИИ-чипов, чтобы поддерживать развитие чат-бота Bing и других нейросетей, которые с каждым днём пользуются всё большей популярностью.