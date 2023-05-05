Microsoft и AMD работают над ИИ-процессорами для поддержки нейросетей — Bloomberg

Как сообщает издание Bloomberg, компания Microsoft совместно с AMD работает над ИИ-процессорами. Чип с поддержкой искусственного интеллекта получил кодовое название Athena — он должен стать альтернативой чипам от NVIDIA, которая доминирует на рынке графических ускорителей для работы с нейросетями.
Как отмечают источники, над Athena трудится отдельное подразделение Microsoft численностью в несколько сотен человек. Вложения в структуру оцениваются приблизительно в $ 2 млрд.
При этом компания Сатьи Наделлы якобы не собирается прекращать сотрудничество с NVIDIA. Наоборот — Microsoft планирует заключить договор на производство ещё большего количества ИИ-чипов, чтобы поддерживать развитие чат-бота Bing и других нейросетей, которые с каждым днём пользуются всё большей популярностью.
- 5 мая 2023
-
16:12
-
15:51
-
15:28
-
15:21
-
14:45
-
14:43
-
14:25
-
14:15
-
14:02
-
13:57
-
13:28
-
13:27
-
13:20
-
12:50
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
10:45
-
10:30
-
09:57
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
01:15
-
01:03
-
00:48
- 4 мая 2023
-
23:00
-
22:36
-
20:55
-
20:22
-
20:01
-
19:45
-
19:25
-
19:04
-
18:41