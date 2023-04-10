Microsoft откроет большой мультирегиональный хаб в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин сообщил, что компания Microsoft откроет в стране мультирегиональный хаб. Он будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

Будучи центром технологического развития и инноваций, хаб Microsoft сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей.

Предварительная договорённость об открытии хаба была достигнута в конце 2022 года во время посещения президентом страны Касым-Жомартом Токаевым сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда он обсудил этот вопрос с Мишель Симмонс, CEO Microsoft по Центральной и Восточной Европе.